شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة ولا زيادات رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج

طمأنت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية المواطنين، بشأن استقرار أسعار الأسمنت، وعدم حدوث أي زيادات سعرية خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن عملية التصدير إلى الخارج شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الحالية.

أسعار الأسمنت

قال الدكتور أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأسمنت تشهد حالة من الاستقرار حالي، ولا يوجد أي تحركات سعرية رغم زيادة تكاليف الإنتاج، نتيجة تراجع الطلب بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأوضح «شيرين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الاسمنت تتراوح بين 1700 إلى 1850 جنيها للطن، ويختلف السعر من مكان لآخر ومن شركة لأخرى، كما أن حجم الطلبات على الشراء لم يتزايد، ما جعل الأسعار أكثر استقرارا، لأن السوق يقاوم أي محاولة لرفعها رغم ارتفاع التكاليف.

تصدير الأسمنت للخارج

وأشار إلى أن التصدير يشهد تحسنا ملحوظا، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويجري التصدير إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية، فضلا عن تصدير بعض الكميات إلى أمريكا، وتعمل المصانع بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بين 65 إلى 70% من قدرتها الإنتاجية.

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، أن أهم التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، هي الحالة الاقتصادية والوقود والعملة الصعبة، إذ تستورد مصر الفحم من الخارج، الذي يشكل نحو 70% من تكلفة إنتاج الأسمنت، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث خلال الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار الاسمنت ومعدل الطلبات.