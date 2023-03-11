أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم.. «شوف بكام في جميع الشركات»

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، في أسواق مواد البناء تباينا، وبلغ متوسط سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح نحو 1935 جنيها.

ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الحديد والأسمنت، وفق بيان شعبة المواد والبناء في الغرفة التجارية، كما يلي.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1935 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1910 جنيهات.

- وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم السبت لنحو 1850 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم نحو 1940 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم السبت عند 1870 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1860 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1860 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر أسمنت السويس نحو 1940 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 29285 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 28500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 29200 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 27500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27000 جنيه للطن.