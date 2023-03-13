ندوات لطلاب مدارس بني سويف للتعريف بالآثار والمناطق السياحية

نظمت كلية الساحة والفنادق بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور غادة على حمود، عميد كلية السياحة والفنادق ندوة لطلاب مدرسة على مبارك التجريبية فى إطار مبادرة «اعرف آثار بلدك» ونشر الوعي السياحي بين تلاميذ مدارس المحافظة.

التعريف بأهم المناطق السياحية المصرية

وقال الدكتور منصور حسن، إن الندوة استهدفت طلاب المدرسة حيث تضمنت معلومات عن تعريف السائح وأهميته، والتعريف بأنماط السياحة المصرية والمعالم السياحية والأثرية بمناطق مصر السياحية، والتعريف بكلية السياحة والفنادق وأقسامها والتخصصات ومجالات عمل خريجي الكلية.

نشر الوعي السياحي بالمحافظة

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الندوة تأتي في إطار مبادرة "اعرف أثار بلدك" بعد أن أطلقتها كلية السياحة والفنادق بداية العام الدراسي الجاري والتي تشمل سلسلة من الندوات والمحاضرات واللقاءات والرحلات يتم تنظيمها بهدف نشر الوعي السياحي بمحافظة بنى سويف.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة حمودة عميد الكلية أن الندوة قامت بإلقاءها الدكتورة نهلة محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور مسئولي مديرية التربية والتعليم، حيث تأتي الندوة في إطار التعاون بين جامعة بنى سويف متمثلة في كلية السياحة والفنادق ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لنشر الوعي السياحي لدى تلاميذ مدارس محافظة بنى سويف بالمرحلة الإعدادية والثانوية.