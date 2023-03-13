تشريح جثة طالبة عثر عليها داخل المنزل في ظروف غامضة بالوايلي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة ،جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها بمنطقة الوايلي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة طالبة

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالبة، تدعي حنين م م، وتبلغ من العمر 13عاما، وتبين ارتدائها كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة.

وبسؤال أسرتها عن علاقة المتوفية بأشقائها، أكدوا بأن الفترة الأخيرة كانت توجد خلافات أسرية بين المتوفاه والأسرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.