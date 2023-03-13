مروان بابلو يحتل المركز الثالث بأغنية «ليلي يا» بعد ساعات من طرحها عبر يوتيوب

طرح مؤدي الراب مروان بابلو، أغنيته الجديدة التي جاءت تحت عنوان « ليلي يا»، منذ ساعات قليلة، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية ليلي يا لمروان بابلو

وحققت أغنية ليلي يا لمروان بابلو، أكثر من 189 ألف مشاهدة، خلال 11 ساعة فقط، وروّج للأغنية بابلو عن طريق نشره بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «ليلي يا.. الآن عبر يوتيوب».

وتحتل أغنية ليلي يا لمروان بابلو، المركز الثالث في قائمة الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وجاء جزء من كلماتها كالتالي:

راجع تاني أخلص المهمة

واروح بعديها البيت ‎في دماغي

موسيقى ‎تحكي عن الواقع اللي فيه اتأذيت

‎أغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها

‎حطهم عالويت ‎العقل في الراس ‎الصحاب في الضهر

‎والفلوس في الجيب

ليلي يا عيني يا مين فيهم حسني

يا مين فيهم شدني يا محدش فيهم شدني

يا ليلي عيني بهد كل اللي اتبني شيطاني كتير وزني شيطاني كتير وزن.