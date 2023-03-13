أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 جميع المواد، لتدريب طلاب الثانوية العامة علي امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الوطنية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء».

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 جميع المواد

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 جميع المواد، للحصول على نماذج استرشادية كمحاكاة لامتحانات نهاية العام الدراسي، للتعرف على شكل ومضمون الأسئلة قبل الامتحان.

النماذج الاسترشادية محاكاة لامتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية أن يطلع الطلاب على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 والتدريب عليها لإزالة الرهبة والخوف استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ النماذج الاسترشادية ستكون نسخة قريبة من الامتحان الأساسي للثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

- امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام الأوبن بوك.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون 85% أسئلة اختيار من متعدد و15 مقالي.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 بلا مشاكل أو أخطاء.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect.

- تسليم طلاب الثانوية العامة 2023 كتيب المفاهيم باللجان الامتحانية.

- غير مسموح لطلاب الثانوية العامة 2023 بالكتابة على كتيب المفاهيم ويسلم مره أخرى بعد انتهاء الامتحان.

- الوقت المخصص لامتحانات الثانوية العامة مناسب للإجابة على جميع الأسئلة.

- توزيع الدرجات على خطوات الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وليس الناتج النهائي فقط.