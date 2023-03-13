إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: المصاب) (طرف ثان: أحد الأشخاص ونجل شقيقته) وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – قطعة سلاح أبيض) لوجود خلافات مالية بينهم وقام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول المصاب بالضرب باستخدام سلاح ناري فرد الخرطوش محدثين إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.