إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، إذ نشبت مشادة كلامية بينهم بسبب لهو الأطفال حتى تطورت لخناق، واستخدم الأهالي الأسلحة النارية والبيضاء.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور، حيث جرى السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية السليين بدائرة مركز شرطة سنهور، ووجود عدد من المصابين بطلقات نارية وسلاح أبيض.

إصابة 4 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب مشادة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

أسماء المصابين في المشاجرة

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

حسن محمد حسن، 21 سنة، ومقيم السليين، بإصابات جراء الضرب بآلة حادة.

صاوي أسامة صاوي، 27 سنة، مصاب بطلقات خرطوش في الذراع الأيمن.

رمضان عبد السميع، مصاب بطلق ناري خرطوش متفرقة في الجسم.

عبد الرحمن أسامة مصاب بطلقات خرطوش متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى المكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم العلاج اللازم، لهم بحسب إصابة كل منهم.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.