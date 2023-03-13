جريمة بولاق الدكرور.. 3 أشخاص ينهون حياة شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

لم يدرك «رجب فوزي.ع» صاحب الـ42 عامًا، عامل، أنَّ الخلافات بينه وبين جيرانه وصلت إلى طريق مسدود، إذ حاول أحد الأشخاص التدخل لحلها دون جدوى، حتى نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالعصا والأسلحة البيضاء انتهت بمقتل «رجب» بالضرب المبرح حتى الموت في بولاق الدكرور، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بجريمة قتل

كانت الساعة تشير عقاربها إلى الخامسة من مساء أمس الأحد، حينما ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى «رجب فوزي.ع» 42عاما مصاب بكدمات وجروح في الوجه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين وعددهم 3 أشخاص وتمّ اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

تفريغ الكاميرات

بعد غضون ساعات قليلة، وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وجرى تفريغ الكاميرات التي رصدت لقطات ما حدث لحظة نشوب المشاجرة، وخضع المتهمين الثلاث لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثلوا مشهدًا تمثيليًا للجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابهم الجريمة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

أما عن الإجراءات القانونية وعقوبة المتهمين المتوقعة، بموجب مواد القانون، قال المحامي حمدي العربي الخبير القانون إنَّ الجناة يسألون عن جريمتهم ضرب أفضى إلى موت المعاقب عليها بنص المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات».