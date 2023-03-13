القبض على المتهمين بالتشاجر بـ«خرطوش» في المرج 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص مصاب برش خرطوش بالوجه، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما المصاب المشار إليه، وطرف ثان شخصين بحوزة أحدهما «فرد خرطوش وطلقة لذات العيار جميعهم مقيمين بدائرة القسم، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه باستخدام السلاح المُشار إليه مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.