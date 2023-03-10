عرض المتهم بقتل ابن عمه في المرج على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل ابن عمه في المرج، وإلقاء جثته في مصرف بمنطقة الخصوص، بسبب خلافات عائلية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مقتل طالب على يد ابن عمه بالمرج

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد المصارف بمنطقة الخصوص، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين وجود خنق حول الرقبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحريات: ابن عم المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه طالب يعيش في منطقة المرج بالقاهرة، ومتغيب منذ عدة أيام، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان بصحبة ابن عمه «عامل»، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف أنه قتل المجني عليه بسبب خلافات عائلية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.