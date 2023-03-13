تحميل النماذج الاسترشادية كاملة 2023 في اللغة العربية للثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 جميع المواد، موضحة أنّ تحميل النماذج الإسترشادية كاملة 2023 في اللغة العربية للثانوية العامة، يكون كما يلي.

كيفية تحميل نماذج الوزارة الإسترشادية كاملة 2023 فى العربى

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg.

- اختيار المرحلة التعليمية ةالسنة الدراسية، واختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوى.

- اختيار مادة اللغة العربية.

- تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - اللغة العربية».

- استعراض النماذج أو تحميل النماذج الاسترشادية كاملة 2023 في اللغة العربية لـ«الثانوية العامة».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنّ الهدف من النماذج الاسترشادية، تدريب طلاب الثانوية العامة على امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو 2023.

النماذج الاسترشادية محاكاة لامتحانات نهاية العام الدراسي

وأشارت الوزارة إلى أنّ النماذج الاسترشادية كمحاكاة لامتحانات نهاية العام الدراسي، للتعرف على شكل ومضمون الأسئلة قبل الامتحان، مؤكدة أهمية أن يطلع الطلاب على لنماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 والتدريب عليها لإزالة الرهبة والخوف استعدادا للامتحانات، حيث ستكون النماذج الاسترشادية نسخة قريبة من الامتحان الأساسي في جميع المواد الدراسية.