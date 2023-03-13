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ضبط متهم بتعذيب كلب بـ«كرباج» في الجيزة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
02:33 م | الإثنين 13 مارس 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من سيدتين مقيمتان في القاهرة، إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتهمة تعذيب كلب بـ«كرباج»، وتدخل إحداهما لإنقاذ الكلب، إلا أنّ المشكو في حقه تعدى عليها بالضرب، وإحداث تلفيات في السيارة خاصتها.

على الفور جرى الانتقال لمحل البلاغ، وبالفحص تبيّن صحته وقد تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

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