تحرير 24 محضرا وضبط لحوم فاسدة في محال جزارة بالمنيا

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري في المنيا، إن المديرية نفذت حملات بالتعاون مع مباحث التموين وعدد من الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 24 محضرا، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشديد الرقابة على أسواق اللحوم

وأضاف «عثمان»، أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، نفذت مديرية الطب البيطري عددا من الحملات التفتيشية، بـعدد من مراكز المحافظة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

حملات على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية

وكان الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أعلن أمس أن الادارة العامة للطب الوقائي تمكنت من تنفيذ الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم المرور على 679 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 343 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، كما تم ضبط 5 منشأت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.

وقالت الدكتورة هبة رستم نائب مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم سحب 377 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى إعدام 1553 كيلو أغذية مختلفة و62 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم ضبط 3 أطنان و391 كيلو من الزبدة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1368 شهادة صحية.