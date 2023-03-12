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«روسيا» تنتقد مزاعم أوكرانيا بشأن إحجام موسكو عن إجراء محادثات معها

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أ ش أ
09:32 م | الأحد 12 مارس 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريح نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا، بأن موسكو مترددة في التفاوض على تسوية الأزمة مع كييف، ووصفتها بأنها كذبة كبيرة.

وقالت زاخاروفا، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية: «يبدو أن كوليبا يشارك الرأي القائل بأن هناك دائما مجالا لإجراء محادثات، لكنه يقول إنه لا يرى أن هناك استعدادًا للمحادثات داخل روسيا، وهذه كذبة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن النظام الذي يمثله هو الذي فرض في قوانينه حظرًا على إجراء مثل هذه المحادثات مع روسيا».

زاخاروفا: أوروبا في شكلها الحالي انتهت تماما

وأشارت زاخاروفا إلى أن كوليبا توقع نهاية أوروبا إذا هُزِمَت أوكرانيا، مضيفة أن أوروبا في شكلها الحالي انتهت تمامًا، عندما سمح الاتحاد الأوروبي لواشنطن بأن تحكم مؤسساته السياسية، واستسلم في نهاية المطاف لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

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