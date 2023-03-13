«الداخلية» تكشف تفاصيل تحطيم صالة ألعاب رياضية وإصابة مديرها بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تحطيم صالة ألعاب رياضية والتعدي على المدير المسئول وإحداث إصابته.

وقوع مشاجرة داخل إحدى صالات

بالفحص تبين أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنَّه بتاريخ 13 فبراير الماضي، تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة بوقوع مشاجرة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية لا تخص اللاعب المذكور.

وبسؤال مالك الصالة -مصاب بجروح متفرقة بالجسم-، تضرر من شقيق طليقته عامل، مقيم بدائرة القسم لتعديه عليه بالضرب محدثاً إصابته المنوه عنها بسبب خلافات عائلية بينهما وأمكن ضبط المشكو في حقه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.