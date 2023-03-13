عاجل.. «التعليم» تصدر قرارا بترقية 217 ألفا و380 معلما وإعطائهم شهادة الصلاحية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارًا وزاريًا رقم 55 لسنة 2023، بمنح 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف للأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023-1-1.

شهادة الصلاحية اللازمة للترقية

كما أصدر الوزير، قرارًا وزاريًا رقم 56 لسنة 2023، بمنح 77994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022-1-1.

ونص القرار على أن يصدر المحافظون- كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف- بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل- إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.