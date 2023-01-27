التعليم تعلن موعد تسكين وظائف المدرسين ومنحهم شهادة الصلاحية.. تبدأ 29 يناير

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما بشأن الإجراءات اللازمة لمنح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة، للتعيين في وظيفة معلم، مشيرة إلى أنه يتم فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم، وذلك اعتبارًا من 29 يناير وحتى 31 مايو.

التسكين لوظائف المعلمين

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها الترشح لتدريبات النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين وهي كالتالي:

- الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 2020/12/31 وما قبلها ( الذين لم يسبق لهم النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين .

- الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2007 م الذين أمضى كلا منهم سنتين على الأقل في تعيينه حاصل على الدرجة المالية الثالثة فى 2020/12/31 وما قبلها) ولم يسبق لهم النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين، على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة دبلوم عام فى التربية، ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، على أن يراعى أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل، ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له إجازة دون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة ويتعين على إدارة شئون العاملين وإدارة الإحصاء بالإدارات التعليمية والمديريات مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم / الأخصائي.