«محلية نجع حمادي» تبحث خطة إنارة الشوارع ورفع تراكمات القمامة

عقد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اجتماعه الأول مع رؤساء قرى مركز نجع حمادي ومديري الإدارات بالوحدة المحلية، لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن معرفة متطلبات القرى والتوابع والعمل على توفيرها، وذلك بحضور طلعت عبدالشافي وعماد محمود نائبا رئيس الوحدة، وسكرتير الوحدة المحلية، ورؤساء قرى مركز نجع حمادي التسع.

ملف النظافة

وشدد رئيس مجلس مدينة نجع حمادي في مستهل الاجتماع على تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالاهتمام بملف النظافة العامة بالقرى، ورفع تراكمات القمامة أول بأول لعدم انتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن ملف النظافة هي من أولى الاهتمام التى تشغل الشارع.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أشار رئيس المدينة إلي أهمية إنارة الشوارع والصيانة الدورية للكشافات، وتسير حركة المرور بالطرق الرئيسية عن طريق رفع الاشغالات وإزالة جميع التعديات التى تعوق حركة السير، علاوة على تسوية الشوارع الترابية، وإزالة المطبات العشوائية بشكل فوري حفاظاً على المركبات وتسهيل السير.

الاهتمام بشكاوى المواطنين

وتابع بضرورة المرور اليومي على الشوارع والطرق العامة بكل قرى المركز، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن طبقاً للوائح والقانون، فضلاً على إزالة أي أشكال التعدي على أملاك الدولة وكذلك الأراضي الزراعية، حفاظاً على حق الشعب وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع انتشار العشوائيات.