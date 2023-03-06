مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بمنزلها في نجع حمادي بقنا

لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطها من منزل أسرتها بقرية القمانة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفلة في نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ مصرع طفلة إثر سقوطها من الدور الرابع من منزلها بقرية القمانة بمركز نجع حمادي.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي

على الفور انتقلت قوات الأمن ومعها سيارة إسعاف، وتبين مصرع الطفلة «لينا ط»، 3 أعوام، إثر سقوطها من الدور الرابع بقرية القمانة بمركز نجع حمادي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المركزي بواسطة سياراة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت المباحث التحري عن الواقعة.