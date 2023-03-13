حزب الجيل: مبادرة «كتف في كتف» تستحق التسجيل بموسوعة جينيس

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن مبادرة «كتف في كتف»، عمل خيري غير مسبوق سيدخل الفرحة والبهجة والسرور في نفوس أربعة ملايين أسرة مصرية، وتقديم كرتونة بها احتياجاتهم الضرورية طوال شهر رمضان الكريم.

حزب الجيل يعلن مشاركته في احتفالية «كتف في كتف»

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة «كتف في كتف» تستحق أن تدخل موسوعة جينيس، معتبرها أكبر عمل خير اجتماعي على مستوى العالم من حيث المستفيدين منه، مؤكداً أن حزب الجيل الديمقراطي سيشارك في الاحتفالية الكبرى التي ستقيمها المبادرة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل بحوالي 100 من شبابه القيادي في مختلف لجان الحزب في القاهرة والمحافظات، ضمن المشاركين والذين يمثلون كل مكونات المجتمع المصري الحزبية والأهلية ليكون استقبال المصريين شهر رمضان المبارك، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاسها الشديد على الداخل المصرى مختلف عن كل عام، وأيضا مختلف عن الدول الإسلامية.

الشهابي: «كتف في كتف» مبادرة غير مسبوقة

وتابع رئيس حزب الجيل، أن العمل الخيرى الذي ترعاه الدولة المصرية بنفسها ويحضر الرئيس تدشينه في الاحتفالية الكبرى في استاد القاهرة يتبارى فيه أهل الخير والبر والكرم من المصريين من خلال تلك الجمعيات الأهلية الاجتماعية التى تحالفت في خطوة أيضا غير مسبوقة ليكون شهر رمضان على المحتاجين والفقراء غير مسبوق.

وأشار ناجي الشهابي، إلى أن هذا العمل الخيرى العظيم الذى تقوم به مبادرة «كتف في كتف» سيقدم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر بجميع المحافظات تشمل احتياجاتهم طوال الشهر الفضيل، هو أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.