«حياة كريمة» بالأقصر: «كتف في كتف» تعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة

قالت الدكتورة نهال مصطفى، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر، إن مبادرة «كتف في كتف» التي تم اطلاقها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية النبيلة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل جهودها لدعم الفئات الفئات المستحقة وتخفيف العبء عنهم.

وأكدت «مصطفى»، أن المبادرة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

توزيع كراتين مواد غذائية

وأضافتن أنه بالتنسيق مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، وزعت مؤسسة «حياة كريمة» كراتين المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك، داخل المستشفى، كما وزع المتطوعون هدايا عينية ومالية إلى المستحقين من المرضى بالأورام السرطانية.

أنشطة ترفيهية

وأشارت منسق حياة كريمة بالأقصر، إلى أن المبادرة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة داخل المستشفى كاستقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين، وكذلك تهنئة المرضى بقرب قدوم شهر رمضان بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال لإدخال البهجة والسرور علىهم ورسم الابتسامة على وجوههم.