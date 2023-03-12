توزيع 8 الآف كرتونة مواد غذائية خلال رمضان ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالمنيا

بدأت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، لينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة المنيا، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج تحتها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث تُعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، بمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

استهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

أوضح شعبان، أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وصولا إلى المحافظات الحدودية، من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرا إلى أن الجمعية تستهدف توزيع من 350 ألف إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان.