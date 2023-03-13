«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 48 ألفا و448 قتيلا

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى نحو أكثر من 48 ألف قتيل.

وقال سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير الماضي، ارتفع إلى 48 ألفا و448 قتيلا، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيًا.

زلزال بقوة 4.4 ريختر

فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أن زلزالًا بقوة 4.4 درجة، ضرب أمس الأحد، ولاية أضنة جنوبي البلاد، مشيرًا إلى أن الزلزال وقع على الساعة 15:31 بالتوقيت المحلي (12:31 توقيت جرينيتش)، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

ضحايا زلزال تركيا

وأشارت «آفاد»، إلى أن الزلزال وقع في منطقة صائم بيلي، التابعة لولاية أضنة، ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

وارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي إلى أكثر من 53 ألف قتيل بواقع 47975 في تركيا و6 آلاف بسوريا.