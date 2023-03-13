تراجع سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «البليمي» بـ 35 جنيها

سجل سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعا في بعض من الأنواع سواء البحرية أو النيلية، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة بمحافظات الدلتا.

بينما شهد السمك البليمي، والطوبار، تراجعا بما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين.

تراجع في سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وكشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، عن أن سعر السمك في محافظات الدلتا شهد وفرة في المعروض من الأسماك، إذ سجلت أسعارها اليوم، على النحو التالي:

استقر سعر السمك البلطي يبدأ من 32 حتى 53 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» يبدأ من 47 حتى 59 جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير، وسط تراجع بواقع 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك الكابوريا، 48 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كيلو.

سعر السمك البياض 72 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري 50 حتى 63 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر السمك البليمي، 38 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك المبروك 35 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

استقر سعر القراميط البيضاء 23 جنيهاً للكيلو.

استقر سعر القراميط ذات اللون الداكن، 21 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، يبدأ من 105جنيهًا للكيلو من الحجم الصغير.

سعر الجمبري، 307 جنيهات للكيلو من ذات الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت يبدأ من 19 جنيهاً للكيلو.

استقر سعر أسماك القاروص 158 جنيهاً.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم الإثنين

وأشار كرم إلى أنّ سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم شهد حركة بيع وتداول بين محافظات الدلتا، وكذلك من عدد من محافظات الجمهورية، علي نطاق واسع، خاصة في أسماك البوري، والجمبري، والقاروص.

سعر سمك موسى، 102 جنيه للكيلو.

سعر سمك الدنيس، 83 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك الحبار، 160 جنيهاً للكيلو.

سعر السردين، 53 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الثعابين السمكية، يبدأ من 140 وحتى 150جنيهاً للكيلو.

سعر سمك الوقار 170 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بواقع 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك البربوني، 80 جنيهاً للكيلو.