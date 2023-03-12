سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «البلطي» بـ32 جنيها

شهد سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعا كبيرا للغاية في بعض من الأنواع سواء البحرية أو النيلية، وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد.

تراجع سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم سجل تراجعا جيدا للغاية لليوم الخامس على التوالي.

وجاءت أسعارها اليوم الأحد كالتالي:

- سعر السمك البلطي يبدأ من 32 حتى 53 جنيها للكيلو.

- سعر أسماك البوري الطوبار يبدأ من 50 حتى 62 جنيها للكيلو.

- سعر أسماك الكابوريا 50 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البياض 70 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البليمي 38 جنيها للكيلو.

- سعر سمك المبروك 37 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط البيضاء 23 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 21 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الأحمر يبدأ من 100جنيه للكيلو صغير الحجم.

- سعر الجمبري 305 جنيهات للكيلو من الحجم الكبير.

- سعر كيلو اللوت يبدأ من 107 جنيهات.

- سعر أسماك القاروص 158 جنيها.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم الأحد

وأوضح الشامي أن سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم شهد وفرة في المعروض مع تحسن حالة الطقس، مشيراً أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تنتج نحو 45% من أسماك البوري والبلطي والقراميط والدنيس بنطاق محافظات مصر.

كما بلغ سعر السمك اليوم:

- سعر سمك موسى 100جنيه للكيلو.

- سعر سمك الدنيس 80 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الحبار 156 جنيها للكيلو.

- سعر السردين 63 جنيهًا للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية يبدأ من 140 حتى 150 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الوقار 173 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البربوني 77 جنيها للكيلو.