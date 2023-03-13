انتظام اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن لليوم الثالث بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والانتظام بفعاليات اليوم الثالث لاختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والذي خُصص للمتقدمين من طلاب معاهد المرحلة الإعدادية على مستوى المنطقة، والتي أُجريت اختباراتها صباح اليوم الاثنين، وسط تأمين مشدد وهدوء تام وقدر عالٍ من التنظيم.

رئيس المنطقة الأزهرية يتابع سير العمل بالمسابقة

ومن جانبه، واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ حرصه التام على متابعة سير العمل بالمسابقة لحظة بلحظة منذ انطلاق اليوم الأول لفعالياتها، وذلك بحضور موفد متابعة المسابقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات

ونوه رئيس المنطقة مجددا على أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجها القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات أمام المتسابقين وأولياء أمورهم، وتسهيل كافة الإجراءات لدخول المتسابقين اللجان بكل يُسر.

توثيق المسابقة بالفيديو صوت وصورة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عيسى، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة؛ أن المسابقة تُقام للعام الثالث علي التوالي بنظام التوثيق بالفيديو صوت وصورة، لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

200 متسابق يخوضون الاختبارات في اليوم الثالث

وأضاف الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة، أن المسابقة استهلت اليوم بمتسابقي المعاهد الإعدادية من كافة الإدارات التعليمية الأزهرية، لافتاً أن عدد المتقدمين اليوم يبلغ 200 متسابق، وتم تقسيمهم على 10 لجان، يُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم بالمناطق الأخرى.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.