تحميل النماذج الاسترشادية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الفيزياء للثانوية العامة للشعبة العلمية، على موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء المركز القومي للامتحانات التربوي من إعدادها ومراجعتها.

تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الفيزياء للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طالب الثانوية العامة يستطيع تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الفيزياء للثانوية العامة، على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار السنة الدراسية.

- الفصل الدراسي.

- نوع المحتوي.

- المادة (النموذج الاسترشادي ).

- النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء.

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة.. نسخة مشابهة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 ستكون نسخة مشابهة من امتحانات الثانوية العامة، مؤكده أنه تم مراجعتها من قبل مستشاري عموم المواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، بشكل دقيق، لمنع وجود أية أخطاء في الصياغة أو الأسئلة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستتضمن أسئلة الاختيار من متعدد سيكون له إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال ولن يختلف عليها المتخصصين في المادة، وبالنسبة للأسئلة المقالية ستكون من النوع القصير، وسيتم توزيع درجات على الخطوات.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة الفيزياء

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة الفيزياء وهي كالتالي:-

- 50 سؤالًا بامتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة الفيزياء.

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.