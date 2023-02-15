توزيع منهج مادة الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي التيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر فبراير مارس وأبريل، للعام الدراسي الحالي، والذي بدأ يوم السبت 11 فبراير، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

توزيع منهج الفيزياء للصف الأول الثانوي

الوحدة الثانية «الحركة الخطية»

- الفصل الثالث : القوة والحركة

- المحتوي: كمية التحرك وقانون نيوتن والكتلة والوزن.

الوحدة الثالثة «الحركة الدائرية»

- الفصل الأول: قوانين الحركة الدائرية (القوة الجاذبة المركزية وأنواعها والعجلة المركزية).

- الفصل الثاني: الجاذبية الكونية والحركة الدائرية (قانون الجذب العام ومجال الجاذبية والأقمار الاصطناعية وتطبيقات).

- الفصل الأول : الشغل والطاقة (الشغل والطاقة وطاقة الحركة وطاقة الوضع).

الوحدة الرابعة

- الفصل الثاني : قانون بقاء الطاقة (قانون بقاء الطاقة الميكانيكية وتطبيقات).

توزيع منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي

الوحدة الثانية «خواص الموانع»

- الفصل الثالث :خواص الموانع الساكنة .

- الكثافة والكثافة النسبية وتطبيقات الكثافة.

- مفهوم الضغط والقوة الضاغطة والضغط عند نقطة في باطن سائل وتطبيقات والتمثيل البياني.

- اتزان السوائل في الأنبوبة ذات الشعبتين وتطبيقات الضغط الجوي والبارومتر الزئبقي وقياس الضغط الضغط الجوي ووحدات قياسه وتطبيقات.

- المانو متر وتطبيقات علي الضغط قاعدة بأسكال وتطبيقات.

الوحدة الثالثة «الحرارة»

- الفصل الخامس قوانين الغازات.

- خصائص الغازات وقانون بويل وتطبيقات.

- قانون شارل وتطبيقات والتمثيل البياني .

- قانون الضغط والقانون العام للغازات وتطبيقات وتمثيل البياني.