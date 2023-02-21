تعرف على الأجزاء المحذوفة بمادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الإطلاع والتعليم الذاتي لمادة الفيزياء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أن هذه الدروس الملغية لن تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعليم الذاتي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدروس المحددة لمادة الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي، للاطلاع والتعلم الذاتي، ولا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو آخر العام وهي كالتالي:

مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي

- الباب الثالث: الفصل الثاني الأقمار الاصطناعية من الصفحة 104 إلى 108.

- الباب الرابع: الفصل الثاني إثبات قانون بقاء الطاقة الميكانيكية الصفحة 132 يكتفي بنص القانون.

مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس الصفحة 89-90 الجزء الخاص للاطلاع (المقدمة والحركة البروانية).

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس 91-92 الجزء الخاص للاطلاع (قوانين الغازات والعلاقة بين الحجم والضغط) يكتفي بنص القانون والرسم البياني.

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس صفحة 93 الجزء الخاص للاطلاع العلاقة، إثر الحرارة في حجم الغاز يكتفي بنص القانون من كلمة الحجوم المتساوية الي أخر الصفحة.

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس صفحة 94 الجزء الخاص للاطلاع العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة.

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس 97-98 الجزء الخاص للاطلاع العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة يكتفي بنص القانون والرسم البياني.