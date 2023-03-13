بالأسماء.. نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نتيجة قرعة الحج عدد الخاصة بمديرية الأمن، وذلك لمعرفة اسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الوادي الجديد والذي بات مطلباً ينتظره الكثير في المحافظة بعد فوز 1558 شخصًا في قرعة حج الداخلية بمديرية أمن القاهرة الجديدة في منطقة الرحاب.

وتنشر جريدة «الوطن» نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد، والتي عقدت اليوم، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ - 2023م.

نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد ومراكزها الخمسة ، وذلك لمعرفة كل ما يخص قرعة الحج بالمحافظة وذلك ضمن خدماتها المستمرة التي تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

وتأتي نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد وفقًا لما أعلنته مديرية أمن الوادي الجديد وجاءت كالتالي:

الفائزون بالتذكية من كبار السن

الحاج صديق علي محمد مغيرب مركز باريس

مكة سيف النصر ابراهيم سيف النصر مركز باريس

عبدالله صديق علي محمد مركز باريس

الفائزين عددهم 26

الخارجة

عوض محمد صديق حنفي

عدلية عبد الوهاب محمد

فاطمة محمد احمد سليمان

الفاظ مفيد شعبان زيادة

عوض علي أحمد جهلان

سلسوم محروس احمد رباح

فاطمة أبو طالب عبد القادر محمد

مصطفي محمد علي ابراهيم

نادية ابراهيم دغبوش محمد

الداخلة

صباح عبد الله بيومي أحمد

نادية محمود محمد عبد الكريم

محمد سيد محمد صالح

سيد صالح حسنيين صالح

نادية محمد سبع محمد

عليه محمد فالح عبد الحميد

صالح مرسي أحمد وهبة

احمد موسي أبو السعود موسي

رجاء محمد محمد احمد

سعاد احمد عباس نصر

سعد محمد احمد عبد الهادي

فايقة توفيق محمد نادي

الفرافرة

سيد محمود سيد حسنين

حسنية طلعت عبد المعين عيد

احمد فايق حموده عبد الله

مركز باريس

ليلى عوض علي نصر الله

الاحتياطي بالخارجة

عصام حسن حسنين حسين

آمال عبد العزيز حسن محمد

محمود رشدي أحمد صالح

بسمة عبد المعز أحمد علي

عفاف جمعة سعيد حسن

مركز بلاط

سيد علي حموده عبد الرحمن

مركز الداخلة

أحمد محمد إبراهيم مبارك

هدى أحمد محمد إبراهيم

إبراهيم عبد المولي فرحات

نجاح زغلول جمعة حسن

عطا الله إبراهيم صفي الدين عطا الله

عزيزة محمد محمد علي حسن

أحمد عبد الله جبالي

مركز الفرافرة

صباح السعداوي حسن مسعود

مركز باريس

عدلي علي أبو راية

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في الوادي الجديد 2023

تعلن نتيجة قرعة الحج 2023 من خلال الإستعلام عن طريق الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية من الضغط من هنا واتباع عدة خطوات وهي:

- اختيار نتيجة حج القرعة.

- ملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي

- ستظهر لك نتيجة طلب الحج وحالته بالقبول أو عدم القبول.

طرق الدفع لـ حج القرعة 2023

وحددت وزارة الداخلية كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2023، وهي:

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج من خلال فروع 3 بنوك هي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة.

- عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مسـتوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة».