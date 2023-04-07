«إعلانات زمان».. «القاهرة - الإسكندرية» طيران بـ110 قروش في ستينيات القرن الماضي

«لماذا لا تسافر بالطيارة».. عنوان أحد الإعلانات القديمة وتحديدا في منتصف ستينات القرن الماضي، لشركة مصر للطيران، وخاصة لرجال الأعمال الذي يسافرون كثيرا لأداء مهام العمل، ونرصد التفاصيل ضمن سلسلة تقدمها «الوطن» عن الإعلانات القديمة المرتبطة بالمجال الاقتصادي.

وجاء في إعلان مصر للطيران، لماذا لا تسافر بالطيارة من مصر إلى الإسكندرية، ووجه الإعلان إلى رجال الأعمال، مع توضيح أن زمن الرحلة 55 دقيقة في الجو، 3 سفريات يوميا.

إعلان قديم لشركة مصر للطيران في منتصف الستينات

وسعر تذكرة الذهاب من مصر إلى الإسكندرية 110 قروش، وتقدم الشركة 10% خصما على تذكرة الرجوع، مع ملاحظة أن الراكب سيتمتع بسرعة وراحة ونظافة واقتصاد.

خصم على تذاكر الرجوع

وفي نهاية الإعلان القديم في منتصف ستينات القرن الماضي، مكتوب أن للاستعلامات والحجز يمكن التواصل مع أي مكتب سياحة أو من شركة مصر للطيران مع وضع رقم الشركة.