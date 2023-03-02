استقبلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، صباح اليوم، طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo، وسط أجواء احتفالية، حضرها الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ مدير عام مبنى الركاب رقم 1، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لوزارة الطيران المدني.

مواصفات طائرة A321 NEO

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن طائرة A321 NEO المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران، وهي كالتالي:

1 - وصلت طائرة مصر للطيران الجديدة، من طراز آيرباص A321neo قادمة من مدينة تولوز الفرنسية، بقيادة وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الطيران المدني والشركة الوطنية القابضة مصر للطيران .

2 - وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة، ذات الدرجتين من طراز A321neo لـ 185 مقعدا منها 16 مقعدا فى الدرجة الأولى بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلو متر عند الحمولة القصوى للركاب.

3 - وتوفر الطائرة A321 أقل تكلفة للمقعد ضمن أية طائرة ذات ممر واحد، وتم وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران.

4 - استقبلت الطائرة لدى وصولها إلى مطار القاهرة بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه دوليًا، عند وصول طائرة جديدة إلى المطار، وسط حفاوة فى وجود قيادات الشركة الوطنية.

5 - فور نزول الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني من على متن الطائرة، عقب وصولها مطار القاهرة الدولي لتفقدها، أعلن عن فخره بكوننا أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM.

طائرة A321 NEO أكثر الطائرات مبيعا

وتعتبر طائرة A321 NEO المنضمة حديثاً لاسطول مصر للطيران، واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الإختيار المثالى لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد.

وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.