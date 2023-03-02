«مصر للطيران» تستقبل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321neo»

وسط أجواء احتفالية وصلت قبل قليل طائرة مصر للطيران الجديدة، من طراز «إيرباص A321neo»، قادمة من مدينة تولوز الفرنسية، وحصلت «الوطن»، على صور وفيديو حصري للطائرة فور وصولها المهبط بمطار القاهرة الدولي بصالة الوصول رقم 4.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن وصول طائرة جديدة من طراز إيرباص A321neo، لتنضم الي أسطول الشركة بداية من اليوم.

الطائرة بقوة 185 مقعدا

وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة ذات الدرجتين من طراز A321neo لـ 185 مقعدا بينها 16 مقعدا في الدرجة الأولى بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلومتر عند الحمولة القصوى للركاب، وتوفر الطائرة A321 أقل تكلفة للمقعد ضمن أية طائرة ذات ممر واحد.

وتوجه وفد من شركة مصر للطيران، إلى مدينة تولوز بفرنسا لاستلام طائرتها الجديدة طراز إيرباص A321neo، من إنتاج شركة إيرباص العالمية وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية،

استقبال الطائرة بتقليد رش المياه

وتم استقبال الطائرة لدى وصولها مطار القاهرة بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه دوليًا، عند وصول طائرة جديدة إلى المطار، وسط مشاركة قيادات الشركة الوطنية.

كان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أعلن أن الشركة الوطنية مصر للطيران سوف تستقبل طائرة جديدة لضمها لأسطول الناقل الوطني، من طراز A320n، مؤكدا أن الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي بما يليق ومكانة مصر.

يذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.