وزير الطيران: الدولة لم تتخل عن مصر للطيران.. ونقدّر دعم القيادة السياسية

أعرب الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مصر للطيران نحو المضي قدما في خطة تحديث أسطول الناقل الوطني بضم طائرات جديدة من أحدث الطرازات العالمية، كما وجّه الشكر لشركة إيرباص العالمية، على التزامها بتسليم صفقات الطائرات في موعدها، وجار تسليم باقي صفقة الطائرات حتى سبتمبر المقبل.

دعم القيادة السياسية لمصر للطيران

وأعرب وزير الطيران، خلال كلمته في الاحتفالية المقامة في مطار القاهرة الدولي، بمناسبة تسلم مصر للطيران طائرة جديدة، عن تقديره لجهود القيادة السياسية، موجّها الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية على دعمها لمصر للطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنّ الدولة لم تتخلى عن مصر للطيران وداعمة دائما لمصر للطيران، وسيتم إعلان استراتيجية التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووجه وزير الطيران، رسالة طمأنه للعاملبن، قائلا: «نعدكم أنّ الغد سيكون أفضل، لقد تعرضنا للكثير من الازمات خلال الفترة الماضية».

وأشار وزير الطيران، إلى التنسيق خلال الفترة الماضية بين مصر للطيران والشركات الخاصة، لتكثيف الجهود للوصول إلى عدد كبير من النقاط المختلفة حول العالم بشكل تكاملي.