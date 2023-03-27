حكاية مسجد «سيدي غازي».. من أشهر الجوامع الأثرية في كفر الشيخ

تزخر محافظة كفر الشيخ بالعديد من المناطق الأثرية التي ترجع إلى العديد من العصور المختلفة، ويُعد مسجد «سيدي غازي»، وضريحه الموجود بالمسجد مُنذ مئات السنين، أهم هذه المعالم، إذ تخطى عُمره 156 عامًا.

قصة إنشاء المسجد

يعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1284هـ ـ 1867م، في عصر أسرة محمد علي، وبالتحديد في عهد الخديوي إسماعيل، حينما أمرت الوالدة باشا «خوشيار هانم»، والدة «إسماعيل»، ببناء ضريح لمقام «سيدي غازي»، وتجديد المسجد الذي كان عبارة عن خلوة صغيرة يُجاورها قبر القطب الصوفي العارف بالله «محمد المغازي الكبير»، والشهير بـ«سيدي غازي»، وقد اشتُهر بهذا الاسم لكثرة غزواته، ثم تحولت إلى زاوية للمُريدين ومُحبيه.

وللمسجد مئذنة عثمانية الطراز، على هيئة قلم رصاص، أما القبة الضريحية فهي ملساء من الداخل والخارج، ويقع الضريح أسفلها، وهو مُغطى بمقصورة خشبية بديعة الصُنع، ويُغطى الضريح بسترة قماشية قديمة مكتوب عليها: «جدّدت هذا الستر الشريف سعادة والدة أفندينا إسماعيل باشا سنة 1285هـ».

من هو «سيدي غازي»؟

وُلد «سيدي غازي» بمدينة فاس بالمغرب سنة 583هـ - 1187م، ووفد إلى مصر في عهد «الظاهر بيبرس البندقداري»، سلطان مصر في ذلك الوقت، وكان يلجأ إلى الضريح الفقراء في وقت الشِدة والضيق، لأنهم يظنون أنه قادر على حل المُشكلات وفك الكرب والنحس، ولُقب بـ«ولي الكرامات».

وتُنسب إلى «سيدي غازي» طريقة صوفية هي «المغازية الخلوتية»، وهي إحدى الطرق الصوفية المعروفة، ولها شيخ سجادة، يُطلق عليه شيخ «السجادة المغازية»، وهو معتمَد من المجلس الأعلى للطرق الصوفية في القاهرة.

وبحسب الطريقة المغازية الخلوتية، فإن «سيدي غازي» اسمه بالكامل هو السيد محمد المغازي بن السيد حسن بن السيد أحمد بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبو بكر بن السيد إسماعيل بن السيد عمر المهابة بن السيد علي بن السيد عثمان بن السيد حسن بن السيد محمد الحسيني بن السيد موسى الأشهب بن السيد يحيى الحسيني بن السيد عيسى الحسيني بن السيد الإمام محمد التقي بن الإمام حسن العسكري بن الإمام علي الهادي بن الإمام محمد الجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أما نسبه من جهة والدته، فهي السيدة فاطمة بنت سيدي علي البدري بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبو بكر بن السيد إسماعيل، وأخت أحمد البدوي وضريحه ومسجده بطنطا ـ محافظة الغربية، وأخت حسن الأنور والد سيدي السلطان أبو العلا ببولاق أبو العلا ـ القاهرة، وأخت السيد محمد الذي تُوفي ودُفن بمكة المكرمة.

وفاة «سيدي غازي»

تُوفي «سيدي غازي» عام 694هـ ـ 1294م، عن عُمر يُناهز 111 عامًا، ودُفن بمقامه المشهور بمسجده، بمدينة «سيدي غازي» التي سُميت على اسمه بمحافظة كفر الشيخ، ويُقام له احتفالاً سنوياً بمُولده في شهر مايو من كل عام، يشهده المئات من مُحبي ورواد الطرق الصوفية في مصر.

باحث أثري: مسجد «سيدي غازي» من أهم المعالم الإسلامية

ومن جهته، أكد الباحث الأثري الدكتور إبراهيم ماضي، لـ«الوطن»، أنّ مسجد «سيدي غازي» والمسجل بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988، يُعد من أهم المعالم الأثرية الإسلامية في محافظة كفر الشيخ، حيث تخطى عُمره 156 عاما، لافتًا إلى أنه قد تم ترميم المسجد خلال الفترة بين عامي 1997 - 1998م، وفي عام 2016م تم عمل مقايسة درء الخطورة للمسجد، وذلك من خلال منطقة آثار كفر الشيخ «إسلامي»، والإدارة الهندسية بالوجه البحري، وأُرسلت المقايسة وقتها إلى وزارة الأوقاف لتوفير الاعتمادات المطلوبة، وتم إعادة صيانة المسجد مرة أخرى.