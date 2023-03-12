أسعار ومواعيد قطارات التالجو في رمضان 2023.. اعرفها الآن لو مسافر

أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية، مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2023، لافتة إلى وجود بعض التعديلات الخاصة بخطوط الوجه البحري «القاهرة - الإسكندرية».

ويُعد قطار التالجو من القطارات الجديدة المُقدمة من الهيئة للمواطنين بمميزات عديدة، في إطار التسهيل على المواطنين، وتوفير كل وسائل النقل بما يسهل ساعات السفر الطويلة ويوفر الراحة لجميع المسافرين.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور القادمة، مواعيد قطارات التالجو في شهر رمضان 2023، وفقا للهيئة القومية للسكك الحديدية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها

مواعيد قطارات التالجو في شهر رمضان 2023

- تكون مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2023 كالآتي:

- قيام قطار 2022 الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00.

- يصل قطار رقم «2022» القاهرة 9:35.

- يتحرك قطار التالجو على خط القاهرة / الأقصر من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 مساء الأحد؛ ليصل الأقصرالساعة 8.50 صباح يوم الاثنين.

- أيام قطار تالجو «القاهرة - الأقصر» هي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في محطات المغادرة وهي «الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا»، أما محطات الوقوف في رحلة الذهاب هي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

أسعار تذاكر قطار التالجو على الخط القبلي والبحري

- من القاهرة أسيوط الدرجة الأولى: 350 جنيها.

- القاهرة سوهاج الدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاهرة أسيوط الدرجة الثانية: 250 جنيها.

- القاهرة سوهاج الدرجة الثانية: 300 جنيه.

- القاهرة قنا الدرجة الأولى: 550 جنيها.

- القاهرة سوهاج الأقصر الدرجة الأولى: 600 جنيه.

- القاهرة قنا الدرجة الثانية: 350 جنيها.

- القاهرة الأقصر الدرجة الثانية: 400 جنيه.

- الدرجة الأولى: 200 جنيه.

- الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

- وأوضحت الهيئة العامة للسكك الحديدة، أن غرامة مستقلي القطار التالجو دون تذكرة تكون بقيمة 70 جنيهًا، إذ يجب شراء التذكرة قبل الذهاب إلى الرحلة وركوب القطار.