مسلسلات رمضان 2023.. التفاصيل الكاملة لمسلسل علاقة مشروعة لياسر جلال

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل «علاقة مشروعة» للفنان ياسر جلال، حيث يشاركه في بطولته عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

مسلسل ياسر جلال في رمضان 2023

ويرصد «الوطن» في السطور التالية ابرز المعلومات عن مسلسل علاقة مشروعة لياسر جلال.

- مسلسل علاقة مشروعة لياسر جلال مكون من 15 حلقة.

مسلسل علاقة مشروعة يشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، مي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي.

- مسلسل علاقة مشروعة من تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

- داليا مصطفي تجسد شخصية زوجة ياسر جلال خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة.

- العمل يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري مغلفًا بإطار رومانسي تشويقي.

- مي عمر تجسد شخصية تدعي «بثينة» خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة.

قنوات عرض مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر، أن مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، سيعرض طوال شهر رمضان الكريم، علي شاشتي قناة «الحياة»، و«on»، ومن المقرر أن يجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، موعد العرض.