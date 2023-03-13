سامح مهران رئيسا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2023

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور سامح مهران، برئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 30 لعام 2023.

وعقب صدور القرار، أكد «مهران»، سعيه وعمله على تقديم دورة تليق باسم مصر وتاريخها المسرحي الطويل، وتؤكد الريادة المصرية في هذا المهرجان المتخصص والذي انطلق منذ أكثر من 30 عامًا، وخلق مجالا فسيحا لتبادل الخبرات بين شباب المسرحيين من مصر ومن كل دول العالم عبر دوراته المتتالية.

معلومات عن الدكتور سامح مهران

يُذكر أن الدكتور سامح مهران، أستاذ الدراما، قد شغل منصب الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، ورئيس للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تولى رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشغل في وقت سابق رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لثلاثة دورات.

وقدم للمسرح العديد من النصوص المسرحية، من أشهرها «الطوق والأسورة، طفل الرمال، الاستجواب، دوديتللو، أيام الإنسان السبعة، المراكبي، تحت الشمس، البروفات الأخيرة، السرقة الكبرى، المعجنة» وغيرها من النصوص التي تُرجمت أيضا للعديد من اللغات الأجنبية، وله العديد من الكتابات النقدية والبحثية المنشورة منها النقد النسوي والمسرح، مداخل نظرية معاصرة في تحليل النص، حداثة المسرح، التراجيديا الإغريقية.. لحظة تجاوز، وترأس وشارك في الكثير من لجان تحكيم المهرجانات المسرحية، في مصر والوطن العربي.