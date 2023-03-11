وزيرة الثقافة تشهد ختام حفل «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»

انطلقت منذ قليل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فعاليات حفل ختام أنشطة «القاهرة عاصمة الثقافة في ‏دول ‏العالم الإسلامي»، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وقيادات وزارة الثقافة، ونخبة من الشخصيات العامة.

وبدأ بمجموعة من العروض الفنيةً ‏والتراثيةً بساحة دار ‏الأوبرا، بمشاركة فرق «التنورة ‏التراثية، بورسعيد، ‏أسوان، الشرقية للفنون الشعبية»، ‏التابعة للهيئة العامة ‏لقصور الثقافة.

وعلى ‏المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدمت العروض فرقة ‏‏رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت ‏الفني للفنون ‏الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة ‏للهيئة العامة ‏للقصور الثقافة، وفرقتا الرقص الحديث، ‏وكورال أطفال مركز ‏تنمية المواهب، التابعتان لدار ‏الأوبرا المصرية.‏

مدحت صالح يحيي الجزء الثاني من الحفل

ومن المقرر أن يحيي الجزء الثاني من الحفل، الفنان مدحت ‏صالح، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان ‏عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو ‏أحمد ‏عامر، إذ يشدو بمجموعة من أغانيه.‏

انطلاق فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في دول ‏العالم الإسلامي

وكانت فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول ‏العالم الإسلامي، انطلقت في أبريل 2022 باحتفالية ضخمة في سور القاهرة ‏الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم ما يزيد على 140 فعالية متنوعة إلى جانب الورش التدريبية وورش الحرف التراثية ‏والتقليدية، التي قدمتها وزارة الثقافة على مدار العام، بمشاركة ‏دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية ‏الرمضانية لعام 2022 وغيرها.‏