وزيرة الثقافة تشهد ختام حفل «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»
كتب:
إلهام زيدان
09:13 م | السبت 11 مارس 2023
جانب من الفعاليات
انطلقت منذ قليل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فعاليات حفل ختام أنشطة «القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي»، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وقيادات وزارة الثقافة، ونخبة من الشخصيات العامة.
وبدأ بمجموعة من العروض الفنيةً والتراثيةً بساحة دار الأوبرا، بمشاركة فرق «التنورة التراثية، بورسعيد، أسوان، الشرقية للفنون الشعبية»، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدمت العروض فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة للقصور الثقافة، وفرقتا الرقص الحديث، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، التابعتان لدار الأوبرا المصرية.
مدحت صالح يحيي الجزء الثاني من الحفل
ومن المقرر أن يحيي الجزء الثاني من الحفل، الفنان مدحت صالح، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، إذ يشدو بمجموعة من أغانيه.
انطلاق فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي
وكانت فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، انطلقت في أبريل 2022 باحتفالية ضخمة في سور القاهرة الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم ما يزيد على 140 فعالية متنوعة إلى جانب الورش التدريبية وورش الحرف التراثية والتقليدية، التي قدمتها وزارة الثقافة على مدار العام، بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022 وغيرها.