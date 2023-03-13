لجنة «مشروعات النواب» تحسم تعريف «عربات الطعام» في اجتماع اليوم

تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة التعديلات المقدمة على القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وهو مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا.

تعريف «عربات الطعام»

كان اجتماع اللجنة أمس، قد شهد مناقشات واسعة حول وضع تعريف محدد لعربات الطعام ، لاسيما وأنها في القانون الحالي تسمى «منصة»، ومن المقرر ان تشهد اجتماعات اللجنة اليوم حسم هذا الأمر.

تعمل التعديلات الجديدة على التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل في التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قانون عربات الطعام

وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.