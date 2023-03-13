إلغاء عشرات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب العمال

ألغيت عشرات الرحلات الجوية في العديد من المطارات الألمانية، اليوم الاثنين، بسبب أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينظمها العمال على خلفية نزاعات مختلفة على الأجور.

وتعطل سفر عشرات الآلاف من ركاب الطائرات بعد أن دعت نقابة «فيردي» العمالية إلى إضراب تحذيري على مدار اليوم بين الموظفين الميدانيين في أربعة مطارات ألمانية، من بينهم أفراد الأمن وعمال صيانة الطائرات، بحسب موقع «ذا لوكال» الإخباري في نسخته المعنية في ألمانيا.

وجرى إلغاء جميع رحلات المغادرة اليوم الاثنين من مطار برلين - والتي تمثل نحو 200 رحلة - ما يؤثر على نحو 27 ألف مسافر، وألغى مطار هامبورج أيضا جميع رحلاته المغادرة، 123 رحلة، إضافة إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بريمن والغالبية العظمى من رحلات المغادرة والوصول من وإلى مطار هانوفر.

إلغاء جميع رحلات المغادرة اليوم من مطار برلين

وتدعو النقابة إلى الإضراب للمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع والمساء وتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها، وتسعى أيضا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 10.5 في المئة، أو 500 يورو إضافية على الأقل شهريا لمساعدة العمال على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وانهارت جولات المفاوضات السابقة بين «فيردي» وأرباب العمل في القطاع العام؛ ما جعل النقابة تحذر من توقع المزيد من الإضرابات.