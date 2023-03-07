تفاصيل انطلاق أكبر معرض سياحي في العالم.. تنظمه ألمانيا بمشاركة 180 دولة

قال عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن انطلاق أكبر معرض سياحي في العالم ببرلين، فرصة مهمة لخلق فرص لشركات السياحة في العالم عموما وألمانيا على وجه خاص.

180 دولة تشارك في المعرض

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن 180 دولة متواجدة في هذا المعرض، وسيكون لنا جولة داخلة، وهي فرصة لخلق عروض لكل الشركات السياحية في العالم للتعبير عن ثقافتهم والفرص التي يقدمونها.

المعرض يزوره المختصون بالسياحة

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين «المعرض يزوره المختصون بالسياحة في العالم للاطلاع على آخر التطورات في مجال السياحة، ومحاولة إبرام صفقات وشراء عدد من الغرف في الفنادق للشركات مستقبلًا».

المعرض فرصة للشركات للتعبير عن نفسها وسط أزمة عالمية

واستطرد مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين، «المعرض فرصة للشركات للتعبير عن نفسها وسط أزمة عالمية، وغلاء أسعار في العالم كله، فالفنادق في جنوب ألمانيا والشهيرة بالسياحة مرتفعة السعر، هي فرصة لألمانيا للتعبير عن هذا المكان، وإجراء صفقات جديدة مع هذه الفنادق، وبعض الشركات لجذب السياحة بسبب قلتها في ألمانيا مؤخرا».