البيع بسعر التكلفة في المعارض وتخفيضات بالمجمعات.. «التموين» تواجه التجار

تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، جشع التجار وغلاء الأسعار، من خلال زيادة عدد منافذها التي تطرح فيها السلع الغذائية سواء المنافذ الثابتة والمجمعات الاستهلاكية أو تدشين المعارض في المواسم السنوية مثل معارض أهلا رمضان وشوادر اللحوم في عيد الأضحى، أو عبر إطلاق مئات السيارات المتنقلة التي تجوب الشوارع الرئيسية والمحافظات لضخ السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن المعروضة لدى التجار والسلاسل الخاصة.

أسعار السلع في منافذ التموين

وتضخ وزارة التموين، من خلال شركتي الجملة التابعة لها العامة والمصرية السلع الموجودة نفسها لدى التجار بأسعار تنافسيه في منافذها وبتخفيضات تصل إلى 30% تخفيض على أسعار السلع الأساسية واللحوم.

وتشهد منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، طرح السلع للمواطنين سواء الغذائية أو غير الغذائية بأسعار تقل عن السوق المحلي بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% عن أسعار السلع نفسه في السلاسل التجارية، عبر ما يقرب من 455 معرض أهلا رمضان و1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية بخلاف السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة، تضخ من خلالهم الوزارة السلع الحرة للمواطنين.

معارض أهلا رمضان

وتشهد معارض أهلا رمضان، البالغ عددها حتى الآن عدد 455 معرضا، مع تدشين معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر لمدة اسبوعا، بيع السلع بسعر التكلفة، مع طرح اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مخزون السلع آمن تماما ويكفي لمدة 6 أشهر، مع تكثيف ضخ السلع إلى معارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أنّ الهدف الرئيسي لوزارة التموين ومخططها هو الحفاظ على توزان الأسعار في السوق واستمرارية توافر السلع أمام المواطنين بالأسعار العادلة.