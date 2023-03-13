3 مشاهد مأساوية من حريق شقة الهرم.. وفاة طفلة وآخرين بين الحياة والموت

لحظات عصيبة عاشها أب بين جحيم النيران والأدخنة بشارع الأربعين بدائرة قسم شرطة الهرم، فقد إثرها ابنته «هاجر أحمد محمود» تبلغ من العمر 11 سنة، فيما يصارع باقي الأسرة المكون من 7 أشخاص الموت داخل المستشفى نتيجة حريق داخل شقته اندلع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

المشهد الأول.. تصاعد ألسنة اللهب

رعب وخوف.. مشهدان سيطرا على المنطقة فور مشاهد تصاعد ألسنة اللهب من شرفة الشقة، وسرعان ماتجمع الأهالي لمحاولة محاصرة النيران بمساعدة رجال الحماية المدنية في الجيزة، للسيطرة على الحريق ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابون إلى مستشفى الهرم لخطورة حالتهم، فيما رجحت المعاينة الأولية لرجال الشرطة أرجعت سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران بالشقة.

المشهد الثاني.. أسماء المتوفية والمصابين

وحصلت «الوطن» على أسم الضحية المتوفية نتيجة الأختناق بالحريق، تدعى «هاجر أحمد محمود» 11 سنة، وإصابة والدها 52 سنة وشقيقها الأصغر محمد 8 سنوات، وليلى عبدالعزيز محمود 72 سنة، وولاء شعبان حنفي 43 سنة، شادية عبدالحميد السمان 62 سنة، ومحمد أنور إمام 35 سنة بحالة اختناق.

المشهد الثالث.. النيران حول الشقة إلى كوم رماد

روى حسن علي، أحد شهود العيان على الحريق أن وقت اندلاع الحريق فوجئنا بصوت صريخ وعويل قادم من العقار الذي شهد الحريق، قائلاً: «النيران التهمت محتويات الشقة وحولتها إلي كوم رماد، وأسرعنا الي فصل الكهرباء والغاز عن العقار وتمكنا من خروج الأسرة من شرفة داخل الشقة، كان متواجد بالداخل 3 أطفال وأب وأم وحماة الأب، واكتشفنا بوفاة الطفلة نتيجة الاختناق».

وأضاف أن النيران وصلت إلي الشقة المجاورة للشقة المندلع بها الحريق، وتم إصابة شخصان، والنيران التهمت مواسير الصرف الصحي، واستمر الحريق ساعة ونصف في محاولة ضباط الحماية المدنية بالسيطرة على النيران لأنها كانت شديدة.