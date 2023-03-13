السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية بالوايلي

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتمكنت القوات من إخماد الحريق بعد مرور حوالي 35 دقيقة، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.

35 دقيقة للسيطرة على الحريق

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الوايلي يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية باندلاع حريق محدود بدائرة القسم في إحدى المحال التجارية، وتمت السيطرة على الحريق بعد مرور 35 دقيقة وعمل عملية التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي سيطرت على الحريق خلال دقائق معدودة، وبينت التحريات الأولية أن ماس كهربائي السبب في اشتعال الحريق الذي التهم جزء محدود من المحل التجاري والخسائر ليست فادحة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.