تفاصيل مصرع طفلة واختناق 4 آخرين في حريق شقة بالهرم

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون في حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل، وجرى نقل جثة الطفل إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمّ نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، جرى إبلاغ اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة الذي أحال الواقعة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ للمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وتمّ الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكّنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر عن مصرع طفله وإصابة 4اخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، فيما انتقلت النيابة إلي مكان الحريق لإجراء المعاينة الأولية لبيان سبب نشوب النيران، فيما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.