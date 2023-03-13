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تفاصيل مصرع طفلة واختناق 4 آخرين في حريق شقة بالهرم

كتب:

جيهان عبد العزيز وحسن سمير
11:40 ص | الإثنين 13 مارس 2023
حريق ـ صورة أرشيفية

حريق ـ صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون في حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل، وجرى نقل جثة الطفل إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمّ نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، جرى إبلاغ اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة الذي أحال الواقعة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ للمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وتمّ الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكّنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر عن مصرع طفله وإصابة 4اخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، فيما انتقلت النيابة إلي مكان الحريق لإجراء المعاينة الأولية لبيان سبب نشوب النيران، فيما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

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