السيطرة على حريق سيارة أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق في سيارة أعلى كوبري بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط، دون وجود أي خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

كانت البداية عندما تلقي مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في سيارة أعلى الكوبري بقرية الواسطى.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، قبل امتداده للسيارات الأخرى، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عدم وجود شبهة جنائية

وبمواجهة مالك السيارة تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الحريق اشتعال ماتور السيارة من الداخل.