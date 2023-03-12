رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيطرة على حريق سيارة أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

كتب:

حاتم عبدالباسط
09:52 م | الأحد 12 مارس 2023
الحماية المدنية

الحماية المدنية

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق في سيارة أعلى كوبري بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط، دون وجود أي خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

كانت البداية عندما تلقي مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في سيارة أعلى الكوبري بقرية الواسطى.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، قبل امتداده للسيارات الأخرى، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عدم وجود شبهة جنائية

وبمواجهة مالك السيارة تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الحريق اشتعال ماتور السيارة من الداخل. 

اقرأ المزيد:

نشوب حريق في منطقة زراعية بالإسماعيلية.. سرعة الرياح تسببت في امتداده

ماس كهربائي وراء حريق شقة تستخدم مخزن خردوات في سوهاج

اندلاع حريق في أحد المخابز بمدينة أبوتيج بأسيوط نتيجة تسرب الغاز

السيطرة على حريق نشب في سيارة وتسيير حركة المرور بأسيوط
بقلم حاتم عبدالباسط