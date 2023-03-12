استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. وعيار 21 بـ1860 جنيها

حافظت أسعار الذهب على استقرارها لليوم الثالث على التوالي، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار من شعبة المشغولات الذهبية، وجاءت أسعار الذهب العالمية عند 1869 دولارًا للأوقية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2126 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1860 جنيهًا، والذهب عيار 18 بـ1594 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 14880 جنيهًا، والأوقية بـ66110 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عقب صدور بيانات التوظيف والأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» يوم الجمعة الماضي.