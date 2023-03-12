رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. وعيار 21 بـ1860 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
01:59 م | الأحد 12 مارس 2023
الذهب

الذهب

حافظت أسعار الذهب على استقرارها لليوم الثالث على التوالي، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار من شعبة المشغولات الذهبية، وجاءت أسعار الذهب العالمية عند 1869 دولارًا للأوقية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2126 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1860 جنيهًا، والذهب عيار 18 بـ1594 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 14880 جنيهًا، والأوقية بـ66110 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عقب صدور بيانات التوظيف والأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» يوم الجمعة الماضي.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وسعر عيار 21 الآن

الذهب يرتفع 2% عالميا ويستقر لليوم الثالث في الصاغة.. اعرف سعر عيار 21

أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1860 جنيها

سعر الذهب عيار 21 في محال الصاغة وأسواق المال اليوم

صعود كبير لأسعار الذهب عالميا مع هبوط حاد بمؤشرات الدولار في 7 أيام
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.