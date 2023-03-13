رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات لمواجهة تقلبات الطقس في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لأي تقلبات جوية بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من غدًا الثلاثاء حتى نهاية موجة الطقس السئ.

غرفة إدارة الأزمات

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء كافة الجهات المعنية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء في الأحوال الجوية قد تحدث ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، للتأكد من جاهزيتها مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.

تقلبات جوية

كما وجه اللواء عصام سعد جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أيي تقلبات جوية سواء أتربة أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار خاصة على الطرق السريعة، والمرور والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة.

تعليمات المرور

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية معلنًا عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء، من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على آخر المستجدات.